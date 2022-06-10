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Инфляция в Чехии достигла рекордного показателя за 30 лет

Инфляция в Чехии достигла рекордного показателя за 30 лет Инфляция в Чехии в мае достигла рекордных показателей за последние почти 30 лет и в годовом выражении составила 16%, против 14,2% в апреле.
Финансы
10 июня 2022 г. 12:58
Инфляция в Чехии достигла рекордного показателя за 30 лет

Инфляция в Чехии в мае достигла рекордных показателей за последние почти 30 лет и в годовом выражении составила 16%, против 14,2% в апреле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило статуправление этой страны.

"Это наихудший показатель с декабря 1993 года, когда она была на уровне 18,2%", - сообщает ведомство.

В Чехии наиболее быстрыми темпами растут цены на продукты питания и жилье. Особо отмечается, что в мае в годовом выражении в республике возросли на 49,2% цены на природный газ и на 30,8% - на электричество, что привело, в частности, к дороговизне товаров для населения в магазинах розничной сети.

Между тем чешские аналитики особо отмечают ошибочность прогнозов финансовых экспертов о снижении темпов инфляции в мае. Ошибался в том числе и Нацбанк страны, заявлявший, что она составит 14,9%. Ожидается, что в ближайшее время финансовый регулятор повысит ключевую ставку как минимум на 0,75 процентного пункта. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

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