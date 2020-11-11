Инфляция в Азербайджане составляет 2,8%

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 102,8%

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 102,8%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 105,1%, непродовольственным товарам - 101,3%, тарифам на платные услуги населению – 101%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В сентябре индекс потребительских цен по сравнению с сентябрем был 100,2%, с прошлым годом - 102,3%, продовольственных товаров, напитков и табачных изделий соответственно 100,3% и 104,4%.

В октябре 2020 года цены на непродовольственные товары и платные услуги населению составили 100,1% по сравнению с сентябрем, а к октябрю прошлого года составили 101,4%. Тарифы на услуги составили 100% к сентябрю этого года и 100,3% - к октябрю прошлого года.