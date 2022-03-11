Инфляция в Азербайджане незначительно снизилась

Индекс потребительских цен в январе-феврале текущего года по сравнению с январем 2021 года составил 112,2 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 117,2%, непродовольственным товарам -106 %, платным услугам населению – 1

Индекс потребительских цен в январе-феврале текущего года по сравнению с январем 2021 года составил 112,2 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 117,2%, непродовольственным товарам - 106 %, платным услугам населению – 110,2 %.

Как передает Report, об этом сообщил Госкомстат.

По итогам января этого года инфляция составляла 12,5%.

Отмечается, что индекс потребительских цен в феврале этого года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,1%.

В феврале этого года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 102,1% к показателю в январе и 117,2% к показателю февраля прошлого года. Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в месячном сравнении составил 100,3%, в годовом сравнении – 106%. Индекс потребительских цен на платные услуги по сравнению с январем составил 100,4%, к февралю прошлого года – 109,3%.