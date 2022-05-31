Инфляция в Австрии по итогам мая может достичь 47-летнего максимума

Годовая инфляция в Австрии по итогам мая может стать максимальной с сентября 1975 года.

Годовая инфляция в Австрии по итогам мая может стать максимальной с сентября 1975 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria.

Так, уровень инфляции составил 8%. А по сравнению с предыдущим месяцем ожидается рост цен на 1,1%.

"Рост цен на энергию и топливо продолжает определять инфляцию. В последний раз более высокий уровень инфляции в Австрии мы видели в сентябре 1975 года", — заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.

Годовая инфляция в Австрии по итогам апреля стала максимальной с октября 1981 года, достигнув уровня в 7,2%.