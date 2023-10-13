Инфляция в Аргентине в годовом выражении приблизилась к 140%

Рост цен в Аргентине в сентябре составил 12,7%, в годовом выражении инфляция приблизилась к 140%.

Рост цен в Аргентине в сентябре составил 12,7%, в годовом выражении инфляция приблизилась к 140%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных института статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в сентябре 2023 года вырос на 12,7%, накопленный [с начала года] рост составил 103,2%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 138,3%", - говорится в докладе.

По данным его составителей, больше всего (на 15,7%) в августе выросли цены на одежду. За ней следуют досуг (+15,1%) и продукты питания (+14,3%).

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. В августе месячный рост цен составил 12,4%, что стало самым высоким показателем с 1991 года. По итогам 2022 года инфляция составила 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%.