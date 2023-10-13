О нас

Инфляция в Аргентине в годовом выражении приблизилась к 140%

Инфляция в Аргентине в годовом выражении приблизилась к 140% Рост цен в Аргентине в сентябре составил 12,7%, в годовом выражении инфляция приблизилась к 140%.
Финансы
13 октября 2023 г. 01:17
Инфляция в Аргентине в годовом выражении приблизилась к 140%

Рост цен в Аргентине в сентябре составил 12,7%, в годовом выражении инфляция приблизилась к 140%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных института статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в сентябре 2023 года вырос на 12,7%, накопленный [с начала года] рост составил 103,2%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 138,3%", - говорится в докладе.

По данным его составителей, больше всего (на 15,7%) в августе выросли цены на одежду. За ней следуют досуг (+15,1%) и продукты питания (+14,3%).

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. В августе месячный рост цен составил 12,4%, что стало самым высоким показателем с 1991 года. По итогам 2022 года инфляция составила 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi