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Инфляция в Аргентине по итогам 2023 года превысила 210%

Инфляция в Аргентине по итогам 2023 года превысила 210% Рост цен в Аргентине в декабре составил 25,5%, за год инфляция превысила 210%.
Финансы
12 января 2024 г. 02:19
Инфляция в Аргентине по итогам 2023 года превысила 210%

Рост цен в Аргентине в декабре составил 25,5%, за год инфляция превысила 210%.

Как передает Report, это следует из данных, которые опубликовал институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в декабре 2023 года вырос на 25,5%, накопленный за 12 месяцев рост составил 211,4%", - говорится в докладе.

Ранее в интервью радиостанции La Red президент Аргентины Хавьер Милей, вступивший в должность 10 декабря, сказал, что, если инфляция в декабре окажется "около 25%, это будет огромным успехом" его правительства.

По данным составителей доклада, в декабре цены на продукты питания выросли на 29,7%, медицинские услуги - 32,6%, транспорт - 31,7%.

В октябре инфляция в Аргентине составила 8,3%, в ноябре - 12,8%. Рост цен ускорился после избрания Милея главой государства 19 ноября. Одной из первых мер его правительства стало повышение официального курса доллара с 366 до 800 песо за $1.

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