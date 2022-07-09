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Инфляция в Аргентине ожидается на уровне 76%

Инфляция в Аргентине ожидается на уровне 76% Инфляция в Аргентине может составить 76% по итогам 2022 года.
Финансы
9 июля 2022 г. 14:30
Инфляция в Аргентине ожидается на уровне 76%

Инфляция в Аргентине может составить 76% по итогам 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные Центробанком республики.

"В конце июня 2022 года эксперты по рыночной аналитике прогнозировали, что инфляция в текущем году достигнет 76%", - говорится в докладе ЦБ, опубликованном в пятницу.

При заключении соглашения об урегулировании задолженности перед Международным валютным фондом, которое было подписано в марте этого года, правительство Аргентины прогнозировало рост цен в 2022 году в диапазоне от 38% до 48%.

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Версия на английском языке Argentina's 2022 inflation estimate seen at 76%
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