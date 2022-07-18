О нас

Инфляция на продовольственные товары в Азербайджане превысила 18%

Инфляция на продовольственные товары в Азербайджане превысила 18% Индекс потребительских цен за январь-июнь текущего года по сравнению с январем-июнем прошлого года составил 112,9 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 118,4 %, непродовольственным товарам - 106,7%, платным услугам на
Финансы
18 июля 2022 г. 12:32
Инфляция на продовольственные товары в Азербайджане превысила 18%

Индекс потребительских цен за январь-июнь текущего года по сравнению с январем-июнем прошлого года составил 112,9 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 118,4 %, непродовольственным товарам - 106,7%, платным услугам населению -110,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Индекс потребительских цен в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,9%, по сравнению с июнем прошлого года - 114,2%.

В июне 2022 года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 99% по сравнению с предыдущим месяцем и 120,6% по сравнению с июнем предыдущего года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в июне 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, по сравнению с июнем предыдущего года - 107,4%.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, по сравнению с июнем предыдущего года - 110,9%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ərzaq məhsulları üzrə inflyasiya 18 %-i ötüb

Экслюзивные новости

Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi