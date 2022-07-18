Инфляция на продовольственные товары в Азербайджане превысила 18%

Индекс потребительских цен за январь-июнь текущего года по сравнению с январем-июнем прошлого года составил 112,9 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 118,4 %, непродовольственным товарам - 106,7%, платным услугам на

Индекс потребительских цен за январь-июнь текущего года по сравнению с январем-июнем прошлого года составил 112,9 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 118,4 %, непродовольственным товарам - 106,7%, платным услугам населению -110,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Индекс потребительских цен в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,9%, по сравнению с июнем прошлого года - 114,2%.

В июне 2022 года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 99% по сравнению с предыдущим месяцем и 120,6% по сравнению с июнем предыдущего года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в июне 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, по сравнению с июнем предыдущего года - 107,4%.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, по сравнению с июнем предыдущего года - 110,9%.