О нас

Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир"

Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир" Представители банковской и финансовой систем Индонезии и России обсуждают возможность приема карт "Мир" индонезийскими банками.
Финансы
21 октября 2022 г. 10:46
Индонезия обсуждает с Россией использование карт Мир

Представители банковской и финансовой систем Индонезии и России обсуждают возможность приема карт "Мир" индонезийскими банками.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.

"Я рекомендовал Джакарте, чтобы наши банки начали пользоваться платежной системой "Мир", - заявил дипломат, добавив, что российская платежная система была бы чрезвычайно полезна туристам РФ, приезжающим в Индонезию.

Отметим, что 15 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской НСПК (оператор карт "Мир"), рискуют стать участниками действий по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России. После этого ряд банков Казахстана, Вьетнама, Кыргызстана, Узбекистана, Турции перестали принимать карты "Мир.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Indonesia discussing use of Mir cards with Russia

Экслюзивные новости

Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
20 октября 2022 г. 17:29
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
20 октября 2022 г. 17:17
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
19 октября 2022 г. 12:49
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi