Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир"

Представители банковской и финансовой систем Индонезии и России обсуждают возможность приема карт "Мир" индонезийскими банками.

Представители банковской и финансовой систем Индонезии и России обсуждают возможность приема карт "Мир" индонезийскими банками.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.

"Я рекомендовал Джакарте, чтобы наши банки начали пользоваться платежной системой "Мир", - заявил дипломат, добавив, что российская платежная система была бы чрезвычайно полезна туристам РФ, приезжающим в Индонезию.

Отметим, что 15 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской НСПК (оператор карт "Мир"), рискуют стать участниками действий по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России. После этого ряд банков Казахстана, Вьетнама, Кыргызстана, Узбекистана, Турции перестали принимать карты "Мир.