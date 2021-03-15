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Индия опередила Россию по размеру золотовалютных резервов в мире

Индия опередила Россию по размеру золотовалютных резервов в мире Первое место по объему золотовалютных резервов занимает Китай, за ним следуют Япония и Швейцария
Финансы
15 марта 2021 г. 09:42
Индия опередила Россию по размеру золотовалютных резервов в мире

Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов, опередив Россию, следует из данных Центробанка страны.

Как передает Report, Центробанк Индии оценивает объем резервов в 580,29 миллиарда долларов США, при этом активы в иностранной валюте составляют 539,6 миллиарда, в золоте — 34,2 миллиарда, в специальных правах заимствования — 10,9 миллиарда и в резервной позиции в МВФ — 36,1 миллиарда.

При этом, согласно последним обнародованным данным Центробанка России на 5 марта, золотовалютные резервы Российской Федерации составляют 580,1 миллиарда долларов США, это пятый показатель.

Первое место по объему золотовалютных резервов занимает Китай, за ним следуют Япония и Швейцария.

Ранее Центробанк Индии рекомендовал укрепление валютных резервов. Глава банка Шактиканта Дас заявил, что центральные банки развивающихся рынков должны создавать резервы для предотвращения любых внешних шоков, независимо от того, будут ли они находиться под наблюдением США.

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