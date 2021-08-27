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Индия хочет запустить тестирование цифровой рупии к концу года

Индия хочет запустить тестирование цифровой рупии к концу года Банк Индии может начать тестировать цифровую валюту центрального банка – цифровую рупию – в декабре 2021 года
Финансы
27 августа 2021 г. 17:20
Индия хочет запустить тестирование цифровой рупии к концу года

Банк Индии может начать тестировать цифровую валюту центрального банка – цифровую рупию – в декабре 2021 года.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал управляющий центрального банка страны Шактиканта Дас.

По его словам, Банк Индии изучает различные аспекты цифровой рупии, включая ее безопасность, а также влияние на финансовый сектор и денежно-кредитную политику страны.

Напомним, власти Индии начали работу над цифровой валютой центробанка в начале 2021 года. Технические детали цифровой рупии до конца не определены. В том числе, неизвестно, будет ли инструмент децентрализован. Разработчики планируют решить все вопросы до конца года, чтобы в декабре приступить к испытаниям цифровой валюты.

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Версия на английском языке India to begin trials for digital rupee
Версия на азербайджанском языке Hindistan rəqəmsal rupinin testlərinə başlayacaq

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