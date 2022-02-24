Индийские биржи упали почти на 3% на новостях по Украине

Индексы индийских бирж упали на открытии торгов в пределах 3% на новостях вокруг Украины.

Индексы индийских бирж упали на открытии торгов в пределах 3% на новостях вокруг Украины.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На открытии во вторник индекс Sensex упал на 1614,07 пункта к предыдущему закрытию, или на 2,82% — до 55 617,99 пункта. NSE NIFTY 50 снизился на 476,85 пункта, или на 2,79% — до 16 586,40 пункта.

Утренние торги незначительно скорректировали индексы бирж, но они остаются в красной зоне.

Sensex, известный как индекс Sensex S&P BSE, является эталонным индексом Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. Первоначально составленный в 1986 году, Sensex является самым старым фондовым индексом в Индии.

Индекс NSE NIFTY 50 — ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах.