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Индийская рупия может рухнуть на фоне угроз США о повышении тарифов за помощь РФ

Индийская рупия может рухнуть на фоне угроз США о повышении тарифов за помощь РФ Индийская рупия может сегодня опуститься ниже отметки 88 за 1 доллар, достигнув исторического минимума.
Финансы
5 августа 2025 г. 09:30
Индийская рупия может рухнуть на фоне угроз США о повышении тарифов за помощь РФ

Индийская рупия может сегодня опуститься ниже отметки 88 за 1 доллар, достигнув исторического минимума.

Как передает Report cо ссылкой на агентство Reuters, причиной тому является новые угрозы президента США Дональда Трампа о повышении тарифов на индийские товары.

Предыдущий рекордный минимум - 87,95 - был зафиксирован в феврале.

Трамп в очередной раз обвинил Индию в покупке и перепродаже российской нефти, угрожая "значительно повысить тарифы" на ее товары.

Министерство иностранных дел Индии ответило, что страна "предпримет все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности".

На прошлой неделе Трамп уже ввел 25%-ные тарифы на импорт из Индии - это больше, чем ожидалось. Переговоры по торговому соглашению между странами также застопорились.

На фоне ухудшения настроений рупия ослабла даже несмотря на общее снижение курса доллара. В понедельник индийская валюта не смогла удержать внутридневной рост до отметки 87,20 и снова пошла вниз.

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Версия на английском языке Indian rupee may plunge amid US threats of higher tariffs over aid to Russia

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