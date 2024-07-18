Индийская криптовалютная биржа WazirX потеряла 235 млн долларов из-за взлома

Система безопасности индийской криптовалютной биржи WazirX была взломана, пострадал ее криптокошелек Safe Multisig на платформе Ethereum.

Система безопасности индийской криптовалютной биржи WazirX была взломана, пострадал ее криптокошелек Safe Multisig на платформе Ethereum.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Наша команда активно расследует инцидент. Чтобы обеспечить безопасность активов, снятие индийских рупий и криптовалюты будет временно приостановлено", - подчеркивается в сообщении биржи.

Как сообщает газета Economic Times, на Ethereum было обнаружено "множество подозрительных транзакций" с использованием кошелька Safe Multisig WazirX. По этой информации, средства на сумму 234,9 млн долларов из этого кошелька были переведены на новый адрес.