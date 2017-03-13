Independent: Жесткий Brexit дорого обойдется Великобритании

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Министерство финансов Великобритании предрекло стране "мощный экономический шок" в случае, если Лондону придется пойти на жесткие условия при выходе из ЕС. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в неопубликованном докладе ведомства, оказавшемся в распоряжении газеты Independent.
"Соединенное королевство будет иметь меньший доступ к единому европейскому рынку, чем Пакистан, Руанда или Йемен", - цитирует газета выдержку из доклада.
В случае "жесткого" Brexit - если Лондон не сможет согласовать новое соглашение с Евросоюзом - страна будет вести экономические и торговые отношения со странами ЕС по нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Установленные ВТО условия торговли коснутся 80% товаров и услуг, производимых в Великобритании. Например, в случае возврата к нормам ВТО экспорт сельхозпродукции Великобритании в ЕС будет осуществляться при новых тарифах на среднем уровне в 14,4%, а несельскохозяйственных товаров - в 4,3%. Такие тарифы, по оценке ведомства, способны подорвать конкурентоспособность некоторых британских компаний.
Отметим, что британское правительство не сообщает точные сроки запуска процесса Brexit, обещая лишь, что это произойдет до конца марта.
Cavid ƏzimovАвтор новости