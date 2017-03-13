Independent: Жесткий Brexit дорого обойдется Великобритании

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Министерство финансов Великобритании предрекло стране "мощный экономический шок" в случае, если Лондону придется пойти на жесткие условия при выходе из ЕС. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в неопубликованном докладе ведомства, оказавшемся в распоряжении газеты Independent.

"Соединенное королевство будет иметь меньший доступ к единому европейскому рынку, чем Пакистан, Руанда или Йемен", - цитирует газета выдержку из доклада.

В случае "жесткого" Brexit - если Лондон не сможет согласовать новое соглашение с Евросоюзом - страна будет вести экономические и торговые отношения со странами ЕС по нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Установленные ВТО условия торговли коснутся 80% товаров и услуг, производимых в Великобритании. Например, в случае возврата к нормам ВТО экспорт сельхозпродукции Великобритании в ЕС будет осуществляться при новых тарифах на среднем уровне в 14,4%, а несельскохозяйственных товаров - в 4,3%. Такие тарифы, по оценке ведомства, способны подорвать конкурентоспособность некоторых британских компаний.

Отметим, что британское правительство не сообщает точные сроки запуска процесса Brexit, обещая лишь, что это произойдет до конца марта.