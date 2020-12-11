Индексы в США снизились на фоне разногласий в Конгрессе

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже после открытия сессии в пятницу снизились.
Как передает Report, согласно данным на
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов понизилась на 0,02%, до 46,76 долларов СШАза баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,11%, до 1 839,70 долларов США за тройскую унцию.
На настроения участников рынка повлияли новые проблемы, возникшие в Конгрессе при обсуждении пакета мер по стимулированию экономики на сумму 900 млрд долларов США, отметила газета
"Инвесторы рассчитывают на выработку пакета мер по стимулированию экономики, - привела газета мнение руководителя департамента инвестиций компании Bryn Mawr Trust Джеффа Миллса. - Есть вероятность того, что пакет будет одобрен в предстоящие недели. Если же он не будет выработан до конца января, когда к работе приступит Конгресс нового созыва, то это вызовет озабоченность у участников рынка".