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Индексы в США снизились на фоне разногласий в Конгрессе

Индексы в США снизились на фоне разногласий в Конгрессе На настроения участников рынка повлияли новые проблемы, возникшие в Конгрессе при обсуждении пакета мер по стимулированию экономики на сумму 900 млрд долларов США
Финансы
11 декабря 2020 г. 19:22
Индексы в США снизились на фоне разногласий в Конгрессе

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже после открытия сессии в пятницу снизились.

Как передает Report, согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones опустился на 102,03 пункта (-0,34%), до уровня 29 897,23. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 15,51 пункта (-0,42%), до отметки 3 652,59. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 59,19 пункта (-0,48%), до 12 346,62.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов понизилась на 0,02%, до 46,76 долларов СШАза баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,11%, до 1 839,70 долларов США за тройскую унцию.

На настроения участников рынка повлияли новые проблемы, возникшие в Конгрессе при обсуждении пакета мер по стимулированию экономики на сумму 900 млрд долларов США, отметила газета The Wall Street Journal. Республиканцы в Сенате в четверг заявили, что не могут согласиться с некоторыми положениями этого пакета.

"Инвесторы рассчитывают на выработку пакета мер по стимулированию экономики, - привела газета мнение руководителя департамента инвестиций компании Bryn Mawr Trust Джеффа Миллса. - Есть вероятность того, что пакет будет одобрен в предстоящие недели. Если же он не будет выработан до конца января, когда к работе приступит Конгресс нового созыва, то это вызовет озабоченность у участников рынка".

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