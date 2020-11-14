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Индексы в Нью-Йорке выросли

Индексы в Нью-Йорке выросли Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в пятницу продемонстрировали позитивную динамику на фоне оптимизма участников рынка по поводу перспектив получения вакцины от коронавируса.
Финансы
14 ноября 2020 г. 08:43
Индексы в Нью-Йорке выросли

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в пятницу продемонстрировали позитивную динамику на фоне оптимизма участников рынка по поводу перспектив получения вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно данным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 399,18 пункта (+1,37%) и остановился на уровне 29 479,81. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 48,14 пункта (+1,36%), до отметки 3 585,15. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 119,70 пункта (+1,02%), до уровня 11 829,29.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 2,29%, до 40,18 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,72%, до 1 886,70 долларов США за тройскую унцию.

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