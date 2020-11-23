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Индексы в Нью-Йорке выросли на новостях о вакцине от коронавируса

Индексы в Нью-Йорке выросли на новостях о вакцине от коронавируса Ралли на рынке вызвало сообщение о том, что вакцина от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca по итогам испытаний показала высокую эффективность
Финансы
23 ноября 2020 г. 19:48
Индексы в Нью-Йорке выросли на новостях о вакцине от коронавируса

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник продемонстрировали уверенный рост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ралли на рынке вызвало сообщение о том, что вакцина от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca по итогам испытаний показала высокую эффективность без серьезных побочных эффектов.

По информации сайта торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 186,64 пункта (+0,64%), до отметки 29 440,12. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 20,19 пункта (+0,57%), до отметки 3 577,73. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 64,82 пункта (+0,55%), до 11 919,79.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,04%, до 42,86 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,36%, до 1 865,40 долларов США за тройскую унцию.

"Если вникнуть в детали, то это - очень хорошая новость для рынка. - привела газета The Wall Street Journal мнение руководителя департамента операций с мультиактивами компании Janus Henderson Investors Пола О'Коннора. - Существует высокая вероятность нормализации экономической деятельности во второй половине будущего года".

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