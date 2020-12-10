Индексы в Нью-Йорке упали

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже незначительно снизились к закрытию сессии в среду.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже незначительно снизились к закрытию сессии в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно данным на сайте торговой площадки, к окончанию торгов промышленный индекс Dow Jones понизился на 105,07 пункта (-0,35%) и остановился на уровне 30 068,81. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 29,43 пункта (-0,79%), достигнув отметки 3 672,82. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 243,82 пункта (-1,94%), до уровня 12 338,95.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии поднялась на 0,01%, до 45,61 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото, напротив, снизилась на 1,72%, до 1 842,60 долларов США за тройскую унцию.