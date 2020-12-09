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Индексы в Нью-Йорке подросли

Индексы в Нью-Йорке подросли Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже подросли незначительно к закрытию сессии.
Финансы
9 декабря 2020 г. 04:17
Индексы в Нью-Йорке подросли

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже подросли незначительно к закрытию сессии.

Как передает Report со ссылкой на сайт торговой площадки, к окончанию торгов промышленный индекс Dow Jones поднялся на 104,09 пункта (+0,35%) и остановился на уровне 30 173,88. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 10,29 пункта (+0,28%), до отметки 3 702,25. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 62,83 пункта (+0,50%), до уровня 12 582,77.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 0,10%, до 45,66 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото, напротив, выросла на 9,50%, до 1 875,50 долларов США за тройскую унцию.

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