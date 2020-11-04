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Индексы на бирже в Токио выросли на фоне подсчета голосов на выборах в США

Индексы на бирже в Токио выросли на фоне подсчета голосов на выборах в США Индекс Nikkei к окончанию торгов вырос на 1,72%, а TOPIX поднялся на 1,2%
Финансы
4 ноября 2020 г. 10:47
Индексы на бирже в Токио выросли на фоне подсчета голосов на выборах в США

Основные показатели Токийской фондовой биржи в среду выросли почти на 2% на фоне подсчета голосов на выборах президента в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию торгов вырос на 1,72% по сравнению с уровнем 2 ноября (во вторник биржа не работала в связи с государственным праздником) - до 23 695,23 пункта. Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 1,2% - до 1 627,25 пункта.

На котировки в Токио повлиял рост на торговых площадках США. Вместе с тем уверенности в том, что на выборах в США победил тот или иной кандидат, у инвесторов нет из-за возможных задержек с публикацией итогов голосования по почте. В 2016 году биржевые индексы в Токио падали на 5% на фоне предварительных итогов, свидетельствующих о победе Дональда Трампа.

Тогда в Японии не было ясности, как именно избрание Трампа отразится на двусторонних отношениях, однако сейчас ситуация иная, и каких-либо изменений в альянсе Токио и Вашингтона не предвидится. Как сообщила ТАСС научный сотрудник японского Института международных проблем Наоко Фунацу, известная своими работами в области внешней политики США и американо-японских отношений, политика США в отношении стран Азии и Тихого океана коренным образом не изменится вне зависимости от исхода нынешних выборов президента Соединенных Штатов, а Вашингтон будет в любом случае требовать от союзников увеличения их вклада в военные программы.

"После сообщений о том, что Трамп лидирует в ключевом штате Флорида, инвесторы продолжают высказывать опасения, что результат все еще непредсказуем", - приводит агентство Кyodo слова Синго Идэ, главного эксперта исследовательского института NLI.

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