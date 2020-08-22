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Индексы на бирже в Нью-Йорке выросли

Индексы на бирже в Нью-Йорке выросли Ключевые биржевые индексы в Нью-Йорке к завершению сессии в пятницу продемонстрировали уверенный рост.
Финансы
22 августа 2020 г. 08:52
Индексы на бирже в Нью-Йорке выросли

Ключевые биржевые индексы в Нью-Йорке к завершению сессии в пятницу продемонстрировали уверенный рост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, как следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 202,02 пункта (0,73%), до отметки 27 942,75. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 12,90 пункта (0,38%) и оказался на отметке 3 398,41. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 52,09 пункта (0,46%) до отметки 11 317,04.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии понизилась на 0,19% и оказалась на уровне 42,27 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,14% до 1 944,40 долларов США за тройскую унцию.

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