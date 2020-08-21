Индексы на бирже в Нью-Йорке выросли

Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии продемонстрировали умеренный рост.

Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии продемонстрировали умеренный рост.

Как передает Report со ссылкой на сайт Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 46,85 пункта (0,17 процента), до отметки 27 739,73. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 10,66 пункта (0,32 процента) и оказался на отметке 3 385,51. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 118,49 пункта (1,06 процента), до отметки 11 264,95.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии понизилась на 0,16 процента и оказалась на уровне 43,75 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,61 процента, до 1 958,40 долларов США за тройскую унцию.