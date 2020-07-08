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Индексы на бирже в Нью-Йорке понизились

Индексы на бирже в Нью-Йорке понизились Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов во вторник понизились на опасениях участников рынка по поводу того, что на пути восстановления экономики после пандемии коронавируса могут возникнуть проблемы.
Финансы
8 июля 2020 г. 04:29
Индексы на бирже в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов во вторник понизились на опасениях участников рынка по поводу того, что на пути восстановления экономики после пандемии коронавируса могут возникнуть проблемы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones упал на 396,85 пункта (-1,51%), до отметки 25 890,18. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 34,40 пункта (-1,08%) и оказался на отметке 3 145,32. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 89,76 пункта (-0,86%), до 10 343,89.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя итоги сессии, "недавнее биржевое ралли подошло к концу, поскольку экономическая статистика указывает на то, что процесс восстановления экономики после пандемии коронавируса будет неравномерным".

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Версия на азербайджанском языке Nyu-York birjası yenidən geriləmə ilə bağlanıb

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