Индексы на бирже США менялись на фоне обострения отношений с Китаем

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в понедельник менялись разнонаправленно.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в понедельник менялись разнонаправленно.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 354,81 пункта (1,29%), до отметки 27 788,29. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 8,76 пункта (0,26%), до отметки 3 360,04. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 43,94 пункта (минус 0,40%), до уровня 10 967,04.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,29%, до 42,05 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,20%, до 2 035,60 долларов США за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, одним из факторов, оказывающих влияние на настроения инвесторов, стало обострение американо-китайских отношений в связи с решением властей Китая ввести санкции в отношении 11 американских политических и общественных деятелей, в том числе сенаторов Теда Круза и Марко Рубио в ответ на введение американских санкций в отношении китайских официальных лиц.