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Индексы на бирже менялись разнонаправленно

Индексы на бирже менялись разнонаправленно Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии к менялись разнонаправленно.
Финансы
18 августа 2020 г. 02:22
Индексы на бирже менялись разнонаправленно

Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии к менялись разнонаправленно.

Как передает Report, об этом следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Так, промышленный индекс Dow Jones понизился на 82,43 пункта (-0,30 процента), до отметки 27 848,59. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 9,28 пункта (0,28 процента) и оказался на отметке 3 382,13. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 110,00 пунктов (1,00 процента), до отметки 11 129,30.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,12 процента, до 42,82 долларов США за баррель.

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