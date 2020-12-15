Индексы на биржах США менялись разнонаправленно

Индексы на фондовой бирже Нью-Йорка менялись разнонаправленно на фоне начала вакцинации населения препаратом от коронавируса, произведенным американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.

Индексы на фондовой бирже Нью-Йорка менялись разнонаправленно на фоне начала вакцинации населения препаратом от коронавируса, произведенным американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные размещены в понедельник на сайте этой торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones понизился на 184,82 пункта (0,62%), до 29 861,55 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 15,97 пункта (0,44%) и оказался на отметке 3 647,49 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq, напротив, вырос на 62,17 пункта (0,50%), до 12 440,04 пункта.

Нефть марки WTI подорожала. К 17:00 по времени восточного побережья США (02:00 бакинское время) цена поставок энергоносителя в январе выросла на 0,45 долларов США (0,97%), до 47,01 долларов США.