Индексы на биржах США изменились разнонаправленно

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились разнонаправленным движением основных котировок.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились разнонаправленным движением основных котировок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 464,28 пункта (1,46%) до уровня 32 297,02 пункта. Индекс S&P 500 набрал 23,37 пункта (0,60%), до отметки 3 898,81. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 36,25 пункта (0,28%), до 12 758,24.

Нефть марки WTI подорожала. К 17:12 по времени Восточного побережья США (02:12 по бакинскому времени) цена поставок энергоносителя в апреле выросла на 0,85 (1,33%), до 64,67 долларов США.