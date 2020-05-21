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Индексы в Нью-Йорке выросли

​Индексы в Нью-Йорке выросли

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при закрытии торговой сессии в среду продемонстрировали уверенный рост на 1,5-2,0%.

Как передает Report из информации на сайте торговой площадки, перед закрытием промышленный индекс Dow Jones вырос на 361,24 пункта (1,49%), до отметки 24 568,1. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 47,7 пункта (1,63%) и оказался на отметке 2 970,64. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 188 пунктов (2,05%), до 9 373,10.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии выросла на 0,15% и оказалась на уровне 33,59 долларов США за баррель.

Комментируя итоги дня, газета The Wall Street Journal отметила, что "курсы акций росли на оптимизме участников рынка по поводу перспектив восстановления глобальной экономики".

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