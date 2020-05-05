Индексы в Нью-Йорке выросли

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились ростом ключевых индексов, несмотря на опасения участников рынка по поводу возможности усиления торговых противоречий между США и Китаем.

Как передает Report, соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 26,07 пункта (0,11%) и установился на отметке 23 749,76 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 12,03 пункта (0,42%) и оказался на отметке 2 842,74 пункта.

Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 105,77 пункта (1,23%), до отметки 8 710,72 пункта. При открытии торгов индексы потеряли до 0,8% на фоне возможного обострения противоречий США и КНР, однако выправились по ходу торговой сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию торгов выросла на 8,13% и составляла 21,29 долларов США.