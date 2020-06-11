​Индексы биржи в Нью-Йорке менялись разнонаправленно

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию торгов менялись разнонаправленно и рынок слабо отреагировал на принятое ранее решение ФРС сохранить ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, поскольку такое решение ожидалось.

Как передает Report, об этом следует из информации на сайте торговой площадки.

Перед финальным звонком промышленный индекс Dow Jones понизился на 255,90 пункта (-0,94%), до отметки 27 016,40. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 14,03 пункта (-0,44%) и оказался на отметке 3 193,15. Индекс электронной биржи Nasdaq уверенно преодолел психологически важный рубеж в 10 000 пунктов и к закрытию сессии остановился на отметке 10 029,91, поднявшись на 76,15 пунктов (0,77%).

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI к концу дня достигла уровня 39,01 долларов США за баррель.