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Индекс Токийской биржи Nikkei достиг максимума с конца 1991 года

Индекс Токийской биржи Nikkei достиг максимума с конца 1991 года На котировки повлиял рост на торговых площадках США из-за ослабления опасений по поводу повышения корпоративных налогов и ужесточения правил в отношении технологических гигантов
Финансы
6 ноября 2020 г. 11:32
Индекс Токийской биржи Nikkei достиг максимума с конца 1991 года

Ключевой для Японии индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в пятницу вырос почти на 1%, до максимального уровня с ноября 1991 года, на фоне положительных тенденций на торговых площадках США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные об окончании торгов.

Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,91% по сравнению с уровнем 5 ноября - до 24 325,23 пункта. Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,52% - до 1 658,49 пункта.

На котировки в Токио повлиял рост на торговых площадках США из-за ослабления опасений по поводу повышения корпоративных налогов и ужесточения правил в отношении технологических гигантов. Вместе с тем инвесторы продолжают пребывать в состоянии неопределенности в связи с задержками в подсчете голосов на президентских выборах в США и неясными прогнозами по поводу победы того или иного кандидата.

Японская валюта укрепилась по отношению к доллару примерно на 1 иену и торгуется на уровне 103,54 иены за доллар. Инвесторы скупают японскую валюту, опасаясь возможных колебаний доллара из-за выборов в США.

Положительные тенденции на рынке также были подкреплены публикацией финансовых отчетов крупных японских автоконцернов. В частности, Toyota Motor, несмотря на сокращение прибыли в первом полугодии текущего финансового года (с апреля по сентябрь), скорректировала свой прогноз по прибыли на весь год. Теперь вместо 60% компания ожидает падение прибыли только на 30%, объясняя это кризисом из-за пандемии коронавируса. На этом фоне акции Toyota Motor поднялись на 2,3%, до 7 148 иен за бумагу.

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