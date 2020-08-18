Индекс S&P 500 обновил максимум

Индекс S&P 500 включает 500 самых крупных компаний рынка США

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, обновил во вторник утром исторический максимум, достигнув отметки в 3 395,06 пункта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Нью-Йоркской биржи.

Предыдущий рекордный показатель был достигнут 19 февраля - 3 393,52 пункта. Как отмечает телеканал CNBC, S&P 500 более недели приближается к историческому максимуму при завершении торгов. Данный индекс в конце сессии еще никогда не преодолевал порога в 3 386,15 пункта.

На 10:18 по времени Восточного побережья США (17:18 мск) S&P 500 пошел на спад, достигнув 3 381,83 пункта.

S&P 500 достигал исторического минимума 23 мая на фоне последствий пандемии коронавирусной инфекции. С тех пор индекс набрал более 54%. Эксперты CNBC обуславливают подъем с ростом котировок ведущих американских технологических компаний. С начала года акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Microsoft подорожали на 27% и более, а Alphabet - на свыше 14%.