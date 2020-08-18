О нас
Report Georgia

Индекс S&P 500 обновил максимум

Индекс S&P 500 обновил максимум Индекс S&P 500 включает 500 самых крупных компаний рынка США
Финансы
18 августа 2020 г. 20:01

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, обновил во вторник утром исторический максимум, достигнув отметки в 3 395,06 пункта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Нью-Йоркской биржи.

Предыдущий рекордный показатель был достигнут 19 февраля - 3 393,52 пункта. Как отмечает телеканал CNBC, S&P 500 более недели приближается к историческому максимуму при завершении торгов. Данный индекс в конце сессии еще никогда не преодолевал порога в 3 386,15 пункта.

На 10:18 по времени Восточного побережья США (17:18 мск) S&P 500 пошел на спад, достигнув 3 381,83 пункта.

S&P 500 достигал исторического минимума 23 мая на фоне последствий пандемии коронавирусной инфекции. С тех пор индекс набрал более 54%. Эксперты CNBC обуславливают подъем с ростом котировок ведущих американских технологических компаний. С начала года акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Microsoft подорожали на 27% и более, а Alphabet - на свыше 14%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
16 августа 2020 г. 16:36
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
16 августа 2020 г. 13:47
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
16 августа 2020 г. 07:28
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
16 августа 2020 г. 06:26
Что происходит с турецкой лирой?
Что происходит с турецкой лирой?
17 августа 2020 г. 13:26
В Азербайджане запущена новая система обмена новостями
В Азербайджане запущена новая система обмена новостями
14 августа 2020 г. 15:10
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
13 августа 2020 г. 15:32
Волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025
Волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025
16 августа 2020 г. 05:37
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси
16 августа 2020 г. 15:01
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31

Последние новости

20:15
В "Ливерпуле" выявили случай заражения коронавирусом Футбол
20:01
Индекс S&P 500 обновил максимум Финансы
19:47
Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии В регионе
19:28
25 человек исключены из органов юстиции Внутренняя политика
19:13
Из Грузии эвакуируют еще 119 граждан Азербайджана В регионе
18:55
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Узбекистана в Азербайджане ОБНОВЛЕНО Внешняя политика
18:40
В Баку будет запущен новый автобусный экспресс-маршрут Инфраструктура
18:24
В Азербайджане объявлено число инфицированных коронавирусом Здоровье
18:10
"Сумгайыт" заключил контракт с новым наставником  Футбол
17:50
Мятежники в Мали арестовали премьера и сына президента ОБНОВЛЕНО Другие страны
17:44
Переработка нефти в Азербайджане снизилась на 144 тыс. тонн Энергетика
17:34
С АЧГ и "Шахдениз" экспортировано 543 млн тонн нефти и конденсата Энергетика
17:29
ВОЗ призвала к массовой вакцинации от гриппа  Здоровье
17:13
В США за сутки выявили более 35 тысяч случаев коронавируса Другие страны
17:06
ЕС выделил грант АФФА  Футбол
Вся новостная лента