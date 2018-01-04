Индекс РТС поднялся до максимума за 40 месяцев

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, превысил 1 200 пунктов впервые с 2014 года на фоне общемирового подъема фондовых площадок и нефти, а также укрепления рубля.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, на сегодняшнем аукционе индекс РТС достиг 1 203 пунктов. В сентябре 2014 года индекс также поднимался до 1 200 пунктов, однако затем на фоне мирового кризиса упал до 578 пунктов. Май 2008 года стал рекордным для индекса, значение которого выросло до 2 498 пунктов.

В лидерах роста выступают рублевые акции "Распадской", обновившие максимум с апреля 2012 года, а также бумаги "Роснефти", "Газпрома", "Аэрофлота", "Норникеля" и обновившие исторические максимумы акции Сбербанка. Напомним, что акции Сбербанка подорожали на 1,9%, до 236,18 рубля.