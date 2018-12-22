Индекс NASDAQ на торгах в США упал почти на 3%

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Американский индекс электронной биржи NASDAQ снизился в пятницу по итогам сессии на 2,99%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

NASDAQ упал на 195,41 пункта до отметки 6 332,99 пункта. Американский промышленный индекс Dow Jones потерял 414,23 (1,81%) пункта и установился на отметке 22 445,37 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, сократился на 50,84 пункта (2,06%) и оказался на отметке 2 416,58 пункта.

По итогам сессии подешевели акции целого ряда технологических компаний. В частности, Apple - на 3,89%, Microsoft - на 3,23%, Facebook - на 6,63%, Twitter - на 6,76%, Alphabet - на 2,96%.