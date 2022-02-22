Индекс Мосбиржи упал ниже 2 800 пунктов в ходе обращения Путина

Российский рынок акций на вечерних торгах продолжил обвал.

Российский рынок акций на вечерних торгах продолжил обвал.

Как передает Report, индекс Мосбиржи упал ниже 2 800 пунктов впервые с 3 ноября 2020 года в ходе обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам по событиям в Украине.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) после падения ниже 2 900 пунктов стремительно потерял еще 100 пунктов и обвалился ниже 2 800 пунктов.

В лидерах падения: акции "Газпрома" (-20,64%), бумаги Сбербанка (префы падают на 23,52%, обыкновенные акции – на 25,3%), акции ВТБ (-23,92%).