Индекс Мосбиржи снизился почти на 3% после заседания Совбеза РФ

Индекс Московской биржи по состоянию на 16:08 опустился на 2,61%, до 1 979,26 пункта. Падение произошло после объявленных на встрече Совбеза решений, связанных с боевыми действиями в Украине.

Индекс Московской биржи по состоянию на 16:08 опустился на 2,61%, до 1 979,26 пункта. Падение произошло после объявленных на встрече Совбеза решений, связанных с боевыми действиями в Украине.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Мосбиржи.

По состоянию на 10:30 индекс Мосбиржи составлял 1 975,15 пункта. В 14:46 стали приходить сообщения с заседания Совбеза. После этого, по состоянию на 15:00, индекс Мосбиржи поднялся до 1 989,51 пункта, затем он вернулся к падению.

В ходе заседания Совбеза президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех аннексированных ранее регионах Украины.