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Индекс Мосбиржи снизился почти на 3% после заседания Совбеза РФ

Индекс Мосбиржи снизился почти на 3% после заседания Совбеза РФ Индекс Московской биржи по состоянию на 16:08 опустился на 2,61%, до 1 979,26 пункта. Падение произошло после объявленных на встрече Совбеза решений, связанных с боевыми действиями в Украине.
Финансы
19 октября 2022 г. 17:27
Индекс Мосбиржи снизился почти на 3% после заседания Совбеза РФ

Индекс Московской биржи по состоянию на 16:08 опустился на 2,61%, до 1 979,26 пункта. Падение произошло после объявленных на встрече Совбеза решений, связанных с боевыми действиями в Украине.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Мосбиржи.

По состоянию на 10:30 индекс Мосбиржи составлял 1 975,15 пункта. В 14:46 стали приходить сообщения с заседания Совбеза. После этого, по состоянию на 15:00, индекс Мосбиржи поднялся до 1 989,51 пункта, затем он вернулся к падению.

В ходе заседания Совбеза президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех аннексированных ранее регионах Украины.

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