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Индекс Гонконгской фондовой биржи опустился до 11-летнего минимума

Индекс Гонконгской фондовой биржи опустился до 11-летнего минимума Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг завершились падением котировок на фоне повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Финансы
22 сентября 2022 г. 14:06
Индекс Гонконгской фондовой биржи опустился до 11-летнего минимума

Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг завершились падением котировок на фоне повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, индекс Hang Seng сократился на 296 пунктов (1,61%), до отметки 18 147.

Это самое низкое значение биржевого индикатора за последние 11 лет. Наибольшие потери несут держатели активов, связанных с финансовым сектором и недвижимостью. На 3,68% подешевели ценные бумаги банковского гиганта HSBC.

Негативная динамика на бирже отмечена на фоне объявленного повышения ФРС базовой процентной ставки на 0,75 п. п., до 3-3,25%. Вслед за этим Управление денежного обращения Гонконга, выполняющее функции ЦБ в этом специальном административном районе Китая, также повысило базовую процентную ставку на 0,75 п. п., до 3,5%.

Секретарь по финансовым вопросам (министр финансов) местной администрации Пол Чан предупредил, что это способно замедлить внешний спрос и ударить по экспорту Гонконга, а также ухудшить ситуацию на рынке недвижимости.

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