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    Индекс Dow Jones упал на рекордные 4,6%

    По итогам торгов он установился на отметке 24,346 тыс. пункта

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник снизился на 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%) по итогам торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

    На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 24,346 тыс. пункта. По оценкам газеты The Wall Street Journal, Dow Jones продолжит подъем в текущем году.

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