Индекс Dow Jones упал на 1,9% на фоне повышения Китаем пошлин на товары из США

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник снизился на 458,92 пункта (1,90%) по итогам сессии на Нью-йоркской фондовой бирже на фоне решения властей КНР повысить пошлины на ряд наименований продукции США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 23 644,19 пункта. В течение торгов он падал примерно на 750 пунктов, однако позже несколько восстановился. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 58,99 пункта (2,23%) и оказался на отметке 2581,88 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 193,33 пункта (2,74%), до 6870,12 пункта.