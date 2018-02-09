Индекс Dow Jones упал более чем на 300 пунктов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Американский промышленный индекс Dow Jones упал на 311 пунктов, или на 1,31%, до 23548.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, индекс S&P 500 понизился на 22 пункта, или на 0,86%, до 2558, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 0,96%, или на 66 пунктов, до 6708.

Накануне к закрытию сессии индекс Dow Jones упал на 1033 пункта, или на 4,15%, до отметки 23860, а в минувший понедельник он рухнул на рекордные 1175 пунктов (4,6%), до отметки 24 345 пунктов.