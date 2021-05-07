Индекс Dow Jones обновил рекорд при закрытии фондовых торгов в США

Американский промышленный индекс Dow Jones второй день подряд обновил рекорд при закрытии фондовых торгов на фоне положительной динамики восстановления американской экономики.

Американский промышленный индекс Dow Jones второй день подряд обновил рекорд при закрытии фондовых торгов на фоне положительной динамики восстановления американской экономики.

Как передает Report со ссылкой на сайт Нью-Йоркской фондовой биржи, Dow Jones повысился на 318,19 пункта (0,93 процента) и установился на отметке 34 548,53 пункта. Предыдущий рекорд был зафиксирован в минувшую среду, а до этого промышленный индекс рос до рекордных показателей в середине апреля.

Индекс S&P 500 прибавил 34,03 пункта (0,82 процента) и оказался на отметке 4 201,62 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 50,41 пункта (0,37процента), до 13 632,84 пункта.