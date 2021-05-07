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Индекс Dow Jones обновил рекорд при закрытии фондовых торгов в США

Индекс Dow Jones обновил рекорд при закрытии фондовых торгов в США Американский промышленный индекс Dow Jones второй день подряд обновил рекорд при закрытии фондовых торгов на фоне положительной динамики восстановления американской экономики.
Финансы
7 мая 2021 г. 02:43
Индекс Dow Jones обновил рекорд при закрытии фондовых торгов в США

Американский промышленный индекс Dow Jones второй день подряд обновил рекорд при закрытии фондовых торгов на фоне положительной динамики восстановления американской экономики.

Как передает Report со ссылкой на сайт Нью-Йоркской фондовой биржи, Dow Jones повысился на 318,19 пункта (0,93 процента) и установился на отметке 34 548,53 пункта. Предыдущий рекорд был зафиксирован в минувшую среду, а до этого промышленный индекс рос до рекордных показателей в середине апреля.

Индекс S&P 500 прибавил 34,03 пункта (0,82 процента) и оказался на отметке 4 201,62 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 50,41 пункта (0,37процента), до 13 632,84 пункта.

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