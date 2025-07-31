Индекс доллара США превысил 100 пунктов впервые с 29 мая

Индекс доллара США на ICE превысил 100 пунктов впервые с 29 мая 2025 года.

Индекс доллара США на ICE превысил 100 пунктов впервые с 29 мая 2025 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Tradingview.

Индекс американской валюты вырос на 0,15%, до 100,034 пункта. Затем он ускорил рост до 100,057 пункта (+0,17%).

Индекс доллара США показывает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем выше индекс, тем сильнее американская валюта относительно них.