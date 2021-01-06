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Индекс деловой активности в еврозоне восстановился слабее прогнозов

Индекс деловой активности в еврозоне восстановился слабее прогнозов Аналитики ожидали роста индекса до 49,8 пункта
Финансы
6 января 2021 г. 17:53
Индекс деловой активности в еврозоне восстановился слабее прогнозов

Сводный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг в 19 странах еврозоны вырос до 49,1 пункта.

Как передает Report, об этом сообщило исследовательское агентство IHS Markit в декабрьском отчете.

По сравнению с показателем ноября (45,3 пункта) индекс вырос на 3,8 пункта. При этом аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста индекса до 49,8 пункта.

Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны, по окончательным данным IHS Markit, в декабре вырос с 41,7 пункта до 46,4 пункта. Ранее агентство предварительно оценивало декабрьское значение индекса в 47,3 пункта.

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