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Индекс DAX вырос почти на 5%

Индекс DAX вырос почти на 5% Это связано с сообщениями о планах регистрации вакцины BioNTech и Pfizer
Финансы
9 ноября 2020 г. 17:25
Индекс DAX вырос почти на 5%

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, вырос на 4,6% во время торгов в понедельник на фоне сообщений о том, что германская фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer хотят уже в ноябре подать в США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на середину дня.

DAX впервые с середины октября поднялся выше уровня в 13 тыс. пунктов, достигнув 13 051,63 пункта.

Ранее BioNTech опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что представленные результаты испытаний "звучат очень ободряюще". По его словам, планы подать запрос на регистрацию вакцины являются "хорошим сигналом".

Стоимость акций Pfizer и BioNTech перед началом торгов в США подскочили на 9% и 16% соответственно.

Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) ранее сообщил, что ожидает первой регистрации вакцины от коронавируса в конце 2020 - начале 2021 года. По данным ВОЗ, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".

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