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Индекс DAX установил новый максимум

Индекс DAX установил новый максимум Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, установил новый рекорд, достигнув отметки 17 453 пункта.
Финансы
26 февраля 2024 г. 19:29
Индекс DAX установил новый максимум

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, установил новый рекорд, достигнув отметки 17 453 пункта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Прошлый максимум составлял 17 444 пункта. В настоящее время DAX торгуется на отметке 17 442 пункта, что на 0,1% выше уровня закрытия предыдущей недели.

За прошедшую неделю индекс неоднократно поднимался до значений чуть ниже текущего максимума, а все пять уровней закрытия находились выше отметки в 17 тыс. пунктов.

Отмечается, что поводом для позитивных настроений инвесторов стали положительные данные фондового рынка США.

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