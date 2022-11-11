Имущество "Texnika Bank", "Royal Bank" и "Bank Standard" выставлено на аукцион

16 ноября в Бакинском аукционном центре состоятся очередные открытые аукционы по продаже недвижимости находящихся в процессе ликвидации ОАО “Texnika Bank", а 30 ноября - ОАО "Royal Bank" и ЗАО "Bank Standard".

16 ноября в Бакинском аукционном центре состоятся очередные открытые аукционы по продаже недвижимости находящихся в процессе ликвидации ОАО “Texnika Bank", а 30 ноября - ОАО "Royal Bank" и ЗАО "Bank Standard".

Как сообщает Report, об этом сообщил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Согласно информации, речь идет о принадлежащем "Texnika Bank" нежилом помещении площадью 259,7 кв.м, расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 87; принадлежащей "Royal Bank" квартиры общей площадью 81,3 кв.м, расположенной по адресу: город Баку, Хазарский район, поселок Бузовна, улица Расима Иманова, дом 4 и принадлежащем "Bank Standard" нежилом помещении площадью 143,2 кв.м, расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 56а.

Имущество оценено в 770 тыс. манатов, 32 тыс. манатов и 300 тыс. манатов соответственно.