О нас

Имущество Texnika Bank на 5,3 млн манатов выставят на повторный аукцион

Имущество Texnika Bank на 5,3 млн манатов выставят на повторный аукцион 21 февраля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся открытые аукционы по продаже недвижимости находящегося в процессе ликвидации ОАО Texnika Bank.
Финансы
27 января 2024 г. 11:03
Имущество Texnika Bank на 5,3 млн манатов выставят на повторный аукцион

21 февраля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся открытые аукционы по продаже недвижимости находящегося в процессе ликвидации ОАО Texnika Bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию ликвидатора банка - Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Речь идет о принадлежащей Texnika Bank нежилой площади в 187,8 кв.м стоимостью 394 тыс. манатов, расположенной по адресу: город Баку, Хатаинский район, проспект Бабека 12A, нежилой площади в 115,9 кв.м стоимостью 255 тыс. манатов, 188,9 кв.м стоимостью 397 тыс. манатов, 117,4 кв.м стоимостью 258 тыс. манатов, две нежилых площади по 185,4 кв.м каждая стоимостью 389 тыс. манатов, четыре нежилых помещения площадью 153,2 кв.м каждая стоимостью 322 тыс. манатов, восемь нежилых площадей по 111,5 кв.м каждая стоимостью 245 тыс. манатов.

Общая стоимость выставляемой на аукцион недвижимости составляет 5,33 млн манатов.

Отметим, что банковская лицензия ОАО Texnikabank была аннулирована решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 1 февраля 2016 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ləğv prosesində olan bankın 5,3 milyon manatlıq əmlakları təkrar hərraca çıxarılır

Самое читаемое

В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
В Баку в ресторане произошел пожар
ФотоВ Баку в ресторане произошел пожар
23 января 2024 г. 10:40
В Баку пропала помещенная в приют девушка
В Баку пропала помещенная в приют девушка
24 января 2024 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi