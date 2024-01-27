Имущество Texnika Bank на 5,3 млн манатов выставят на повторный аукцион

21 февраля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся открытые аукционы по продаже недвижимости находящегося в процессе ликвидации ОАО Texnika Bank.

21 февраля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся открытые аукционы по продаже недвижимости находящегося в процессе ликвидации ОАО Texnika Bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию ликвидатора банка - Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Речь идет о принадлежащей Texnika Bank нежилой площади в 187,8 кв.м стоимостью 394 тыс. манатов, расположенной по адресу: город Баку, Хатаинский район, проспект Бабека 12A, нежилой площади в 115,9 кв.м стоимостью 255 тыс. манатов, 188,9 кв.м стоимостью 397 тыс. манатов, 117,4 кв.м стоимостью 258 тыс. манатов, две нежилых площади по 185,4 кв.м каждая стоимостью 389 тыс. манатов, четыре нежилых помещения площадью 153,2 кв.м каждая стоимостью 322 тыс. манатов, восемь нежилых площадей по 111,5 кв.м каждая стоимостью 245 тыс. манатов.

Общая стоимость выставляемой на аукцион недвижимости составляет 5,33 млн манатов.

Отметим, что банковская лицензия ОАО Texnikabank была аннулирована решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 1 февраля 2016 года.