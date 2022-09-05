Имущество Texnika Bank и Alfa Sığorta выносится на торги

21 сентября в ООО "Бакинский аукционный центр" пройдут открытые аукционы по продаже недвижимого имущества ОАО Texnika Bank и его дочерней компании ОАО Alfa Sığorta, находящихся в процессе ликвидации.

21 сентября в ООО "Бакинский аукционный центр" пройдут открытые аукционы по продаже недвижимого имущества ОАО Texnika Bank и его дочерней компании ОАО Alfa Sığorta, находящихся в процессе ликвидации.

Как передает Report, об этом сообщил ликвидатор банка - Фонд страхования вкладов Азербайджана.

Согласно информации, речь идет о нежилых помещениях общей площадью 259,7 квадратных метров, расположенных на первом этаже 4-этажного здания и на первом этаже одноэтажного здания по адресу: г. Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 87.

Имущество в общем оценено на 1,1 млн манатов.