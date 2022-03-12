Имущество находящихся в процессе ликвидации банков выставлено на аукцион

30 марта ООО "Бакинский аукционный центр" проведет открытые аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества NBCBank, AG Bank и Demirbank, находящихся в процессе ликвидации.

30 марта ООО "Бакинский аукционный центр" проведет открытые аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества NBCBank, AG Bank и Demirbank, находящихся в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF), который является ликвидатором банков.

Речь идет об одном принадлежащем NBCBank банкомате NCR 6687 recycle (оценен в 20 тыс. манатов), одном банкомате Wincor Nixdorf CINEO C2560 и нежилом помещении площадью 0,10 га в поселке Далгалы Хачмазского района, принадлежащих AG Bank (имущество оценено в 29,5 тыс. манатов и 38,25 тыс. манатов), и 58,6 квадратных метров жилой площади на улице Сахиба Зейналова в Насиминском районе Баку, принадлежащей Demirbank (имущество оценено в 65 тыс. манатов).