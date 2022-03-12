О нас
Аудио новости

Имущество находящихся в процессе ликвидации банков выставлено на аукцион

Имущество находящихся в процессе ликвидации банков выставлено на аукцион 30 марта ООО "Бакинский аукционный центр" проведет открытые аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества NBCBank, AG Bank и Demirbank, находящихся в процессе ликвидации.
Финансы
12 марта 2022 г. 10:17
Имущество находящихся в процессе ликвидации банков выставлено на аукцион

30 марта ООО "Бакинский аукционный центр" проведет открытые аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества NBCBank, AG Bank и Demirbank, находящихся в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF), который является ликвидатором банков.

Речь идет об одном принадлежащем NBCBank банкомате NCR 6687 recycle (оценен в 20 тыс. манатов), одном банкомате Wincor Nixdorf CINEO C2560 и нежилом помещении площадью 0,10 га в поселке Далгалы Хачмазского района, принадлежащих AG Bank (имущество оценено в 29,5 тыс. манатов и 38,25 тыс. манатов), и 58,6 квадратных метров жилой площади на улице Сахиба Зейналова в Насиминском районе Баку, принадлежащей Demirbank (имущество оценено в 65 тыс. манатов).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ləğv prosesində olan 3 bankın əmlakı hərraca çıxarılıb

Самое читаемое

Российские карты будут принимать только семь стран
Российские карты будут принимать только семь стран
6 марта 2022 г. 08:15
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
7 марта 2022 г. 14:46
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию
5 марта 2022 г. 19:32
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Пентагон: Россия направила примерно 95% своей накопленной боевой мощи в Украину
Пентагон: Россия направила примерно 95% своей накопленной боевой мощи в Украину
7 марта 2022 г. 11:36
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
7 марта 2022 г. 14:34
Mastercard приостановила оказание услуг на территории России
Mastercard приостановила оказание услуг на территории России
6 марта 2022 г. 03:24
Аэрофлот приостановит все международные рейсы с 8 марта
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта
5 марта 2022 г. 16:19
Подразделения ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом
ФотоПодразделения ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом
5 марта 2022 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi